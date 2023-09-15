Общество

Ушла из жизни преподаватель истории Псковского областного музыкального училища

14 сентября на 80-м году жизни скончалась заслуженный работник культуры Российской Федерации, в прошлом – преподаватель истории Псковского областного музыкального училища Людмила Павлова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Людмила Павлова родилась 15 сентября 1943 года в селе Сопины Боровичского района Новгородской области. После окончания исторического факультета Псковского государственного педагогического института имени С.М. Кирова работала директором восьмилетней школы в Новосибирской области.

С 1967 года жила в Пскове, в разные годы работала в профессионально-техническом училище №23, в Псковском городском комитете ВЛКСМ, общеобразовательной школе №4.

На протяжении 27 лет, с 1979 по 2006 года, преподавала общественные дисциплины в Псковском областном музыкальном училище имени Н.А. Римского-Корсакова.

«Многолетний самоотверженный труд Людмилы Михайловны являл собой пример подлинного отношения к учительскому делу. Она была талантливым, высококвалифицированным преподавателем, увлечённым своей профессией, помогала будущим музыкантам в становлении их гражданственности, воспитывала в них ответственность, трудолюбие. Людмила Михайловна пользовалась заслуженным авторитетом среди работников культуры Псковской области, что было отмечено присвоением ей в январе 1999 года почётного звания "Заслуженный работник культуры Российской Федерации". Администрация и педагогический коллектив Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, выпускники Псковского музыкального училища выражают глубокие искренние соболезнования родным Людмилы Михайловны Павловой», - говорится в сообщении.