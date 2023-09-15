Общество

Более 30 псковичей привлекли к административной ответственности за пал травы в этом году

Векторы взаимодействия в области защиты населения и территорий обсудили глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Москве 13 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: МЧС России

Реализация превентивных мероприятий в регионе позволила минимизировать возможные негативные последствия природных пожаров. В этом году 34 жителя области привлечены к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности при сжигании сухой растительности. Их выявили в рамках рейдов, еще два виновника ландшафтных пожаров установлены с помощью видеонаблюдения. В регионе более 90 камер видеонаблюдения размещены на вышках операторов сотовой связи. Наблюдением охвачено более 90% от общей территории лесного фонда.

В жилом фонде в этом году уже произошло почти 3 тысячи пожаров. Уже десять лет в регионе ведется безвозмездная установка автономных пожарных извещателей в местах проживания социально незащищенных групп населения. За это время приборами оборудовано почти 8 тысяч домов и квартир многодетных и малообеспеченных граждан. В общей сложности установлено почти 30 тысяч автономных пожарных извещателей.

«Реализацию программ по оснащению мест проживания отдельных категорий граждан автономными пожарными извещателями необходимо продолжить. Это действенная мера, как показывает практика. Нам удается сохранить жизни – это самое главное. Цена прибора минимальна, а польза неоценима. На это надо находить средства. Важно отработать механизм обслуживания приборов, контролировать работоспособность. Казалось бы, это элементарно, но надо воспитать эту ответственность в людях», - отметил Александр Куренков.

Кроме того, в рамках рабочей встречи главы ведомства и региона обсудили вопросы обустройства пожарно-спасательной инфраструктуры.

На сегодняшний день тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в Псковской области осуществляют 43 пожарно-спасательных подразделения Государственной противопожарной службы. Также функционируют подразделения ведомственной пожарной охраны и добровольные пожарные команды. Организовано взаимодействие с аварийно-спасательной службой Псковской области, на базе которой создано три поисково-спасательных отряда в городах Псков, Гдов, Великие Луки.