Общество

Обучение в психолого-педагогических классах стартует в школах Пскова

Обучение в профильных психолого-педагогических классах стартует в школах Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в ПОИПКРО.

Психолого-педагогические классы по программе ПОИПКРО открылись в Пскове и области. В них наряду с традиционными уроками ученики 10-11 классов будут изучать предметы психолого-педагогической направленности. Проект по развитию психолого-педагогических классов в Псковской области реализует региональный комитет по образованию, оператор – Псковский областной институт повышения квалификации работников образования.

По программе «Психолого-педагогический класс» от Псковского областного института повышения квалификации работников образования десятиклассники города Пскова будут изучать основы психологии и педагогики. Занятия будут проходить два раза в месяц по субботам. Площадками для открытия психолого-педагогических классов в Пскове в 2023/2024 учебном году стали школы №12, №24 и №47.

Занятия в психолого-педагогическом классе по программе ПОИПКРО будут проходить в интерактивных форматах. За время учебы старшеклассникам предстоит проверить собственную мотивацию к выбору профессии, поучаствовать в дискуссиях и историческом педагогическом квесте, разработать сценарий социального рекламного ролика об учителях, стать участниками педагогических мастерских и провести свой первый урок. Главная цель занятий – как можно полнее погрузить учеников в профессию и способствовать их дальнейшему профессиональному самоопределению.

Также психолого-педагогические классы начали работу в Великих Луках на базе школы №2, Инженерно-экономический лицей и Педагогический лицей, по одному психолого-педагогическому классу открыто в Опочке, Невеле, Острове и Пустошке.

Работа по созданию профильных психолого-педагогических классов в нашей стране ведется Академией Минпросвещения России в соответствии с Планом мероприятий по реализации Концепции подготовки педагогических кадров для системы образования на период до 2030 года. К декабрю 2024 года планируется создать не менее 5000 профильных классов.