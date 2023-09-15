Общество

Представители Псковской области поборются за выход в суперфинал конкурса «Лидеры России»

Финал по Северо-Западному федеральному округу пятого конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — пройдет с 22 по 24 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

В Санкт-Петербург приедут более 350 финалистов, показавших наилучшие результаты по итогам дистанционного отбора и подтвердивших свои знания в контрольном тестировании. Псковскую область представят восемь конкурсантов — председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова, глава Дновского района Михаил Шауркин, Марина Карпова, Дмитрий Дубровин, Михаил Козырь, Андрей Василенко, Дмитрий Булин и Диана Балапанова. Ранее они представляли губернатору области Михаилу Ведерникову свое видение развития экологического туризма в регионе.

Сначала для всех финалистов пройдет социальный день. Конкурсанты проведут уроки лидерства в школах округа, встретятся с участниками конкурса «Лидеры России» прошлых лет. Затем состоится официальное открытие окружного финала и начнутся оценочные мероприятия. 24 сентября участников ждут мероприятия конкурса, а также деловая программа с участием наставников трека и представителей округа.

Вечером финального дня станут известны победители окружного финала. Они пройдут в суперфинал конкурса, который состоится в 2024 году. Все суперфиналисты получат образовательный грант в размере одного миллиона рублей на выбранную программу обучения в российских вузах, а также возможность встретиться с наставником из числа ведущих управленцев страны. Победителям суперфинала будут предоставлены карьерные консультации и сопровождение.

Конкурс управленцев «Лидеры России» — открытый конкурс для руководителей нового поколения. Проводится по поручению президента Российской Федерации с 2017 года при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. За все пять сезонов на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России» подано более миллиона заявок со всей России и 150 стран мира.

Пятый сезон конкурса стартовал 4 апреля 2023 года. Для участия в нем подали заявки 158 995 участников из 89 регионов страны и 89 стран, в том числе 17 937 человек из Северо-Западного федерального округа.

Цель конкурса: поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. В конкурсе участвуют управленцы (граждане России и иностранные граждане) до 55 лет с управленческим опытом от 2 лет.