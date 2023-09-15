Общество

Новый ФАП открыли в пыталовской деревне Носово

В деревне Носово Псковской области открылся новый ФАП. Фельдшерско-акушерский пункт построен по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение», сообщается в Telegram-канале Минздрава.

Фото здесь и далее: Минздрав России

В ФАПе установили новые холодильники для препаратов и вакцины; закупили новую медицинскую технику: электрокардиограф, глюкометр и другую.

Рядом с ФАПом сделали кнопку вызова персонала и парковку с разметкой, знаками, в том числе для инвалидов.

Помещение разделено на несколько зон. Есть процедурно-прививочный кабинет; кабинет для приёма и осмотра взрослых и детей; санузел, приспособленный для маломобильной категории граждан и санитарные помещения.

В день открытия ФАПа медработники Островской межрайонной больницы провели диспансеризацию и профосмотр местного населения.

Помимо осмотров и вакцинации в ФАПе ведётся наблюдение за детьми до года. Также в ближайшее время будет организована продажа лекарственных препаратов.