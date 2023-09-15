Общество

Поисковики представят находки из Псковской области в Музее Победы

Однодневная выставка откроется в Музее Победы 19 сентября. Временную экспозицию приурочили ко Дню оружейника, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Музей Победы

На выставке представят десятки реликвий, найденных поисковым объединением «Тризна» во время раскопок на местах боев в Псковской, а также Тверской, Смоленской, Московской областях. Это личные вещи красноармейцев, оружие, документы (пропуска и удостоверения), агитационные листовки, предметы солдатского быта. Гости Музея Победы смогут подержать в руках пистолеты-пулеметы и винтовки того времени: ППШ-41, ППС-43, карабин и винтовку системы Мосина, самозарядную винтовку СВТ-40, пулемет «Максим», а также пистолеты Нагана и ТТ.

Во время работы выставки поисковики расскажут о прошедших экспедициях, о деятельности по индентификации погибших солдат и о наиболее интересных находках, в том числе и этого года.

«Такие выставки особенно важны для подрастающего поколения. Они позволяют ребятам прикоснуться к истории Великой Отечественной. И мы очень рады нашему сотрудничеству с Музеем Победы, которое продолжается уже 15 лет», - подчеркнул руководитель поискового отряда «Тризна» Кирилл Долинский.

Начало работы выставки: 12:00.