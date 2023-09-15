Общество

Работников лесной отрасли поздравил с профессиональным праздником Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников лесной отрасли с профессиональным праздником от имени депутатов Псковского областного Собрания и от себя лично.

«Лесная индустрия нашего региона объединяет сотни трудолюбивых, предприимчивых и увлечённых делом людей – лесничих, лесозаготовителей, специалистов лесоустройства, работников лесных питомников и деревообрабатывающих предприятий, а также инженеров, менеджеров, бухгалтеров, водителей, рабочих», - обратился Александр Котов.

Он добавил, что деятельность в сфере лесного хозяйства требует особого подхода, основанного на грамотном сочетании экономической целесообразности и бережном отношении к уникальному природному ресурсу.

«В современных реалиях лесопромышленный комплекс региона столкнулся с трудностями, обусловленными геополитической ситуацией и санкционным давлением. Уверен, что сложные вызовы времени не затормозят глобальное развитие отрасли, а, напротив, дадут толчок для открытия перспективных направлений и реализации новых проектов. От всей души желаю работникам лесной отрасли здоровья, благополучия и всего самого наилучшего!» - добавил Александр Котов.