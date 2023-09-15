Общество

Андрей Стегний поздравил работников леса с профессиональным праздником

Председатель Псковской территориальной профсоюзной организации работников лесных отраслей РФ Андрей Стегний поздравил работников леса с профессиональным праздником.

«Этот замечательный день является символом нашей любви к природе, а также признания нашей важной роли в сохранении и управлении лесными ресурсами. Сегодня мы отмечаем ваше непрерывное трудолюбие, мастерство и преданность делу. Ваши усилия и профессионализм способствуют сохранению нашего лесного богатства, его устойчивому использованию и охране. Вы не только создаете благоприятные условия для развития лесных промыслов, но и вносите огромный вклад в экологическую стабильность и качество жизни нашего общества», – обратился Андрей Стегний.

Он отметил, что их трудоемкое и ответственное занятие требует высокой квалификации, смелости и выносливости.

«Вы каждый день сталкиваетесь с трудностями и вызовами, но ваша преданность делу и стремление к совершенству делают вас настоящими героями нашей отрасли. От имени Псковской территориальной профсоюзной организации работников лесных отраслей РФ, я хочу выразить вам глубокую благодарность за самоотверженность и преданность своему делу. Ваше стремление к достижению высоких результатов и профессиональная добросовестность являются примером для всех нас. Пусть каждый из вас будет окружен заботой и поддержкой, а ваш труд будет всегда оценен и вознагражден. Желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и новых профессиональных достижений!» – добавил Андрей Стегний.