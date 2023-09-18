Общество

Расписание пригородных поездов изменится в Псковской области

Расписание пригородных поездов изменится в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

19 сентября отменяются поезда № 8768, 8767 на участке Дно –Новосокольники. Также изменяется расписание движения поезда № 8762: Новосокольники отправление в 18:10, Шубино в 18:24-18:25, Киселевичи в 18:37-18:38, Самолуково в 18:55-18:56, Стримовичи в 19:10-19:11, Локня в 19:23-19:24, Загоскино в 19:42-19:43, Сущево в 19:54-19:55, Лозовицы в 20:09-20:10, Судома в 21:11-21:12, Дедовичи в 21:22-21:23, Вязье в 21:51-22:00, Дно прибытие в 22:15.

22 и 29 сентября отменяются поезда № 6516 Новосокольники – Дно и № 6515 Дно – Новосокольники.

Изменяется расписания движения поездов:

№ 8761: Дно отправление в 04:35, Вязье в 04:52, Дедовичи 05:25-05:26, Судома в 05:36-05:46, Плотовец в 05:58-06:00, Чихачево в 06:14-06:20, Ашево в 06:33-06:34, Лозовицы в 06:49-06:53, Сущево в 07:10-07:12, Загоскино в 07:22-07:23, Локня в 07:40-07:41, Стримовичи 07:53-07:55, Самолуково в 08:11-08:12, Киселевичи в 08:38-08:43, Шубино в 08:55-08:56, Новосокольники прибытие в 09:10;

№№ 6721/6722 Псков – Великие Луки: Великие Луки отправление в 03:50, Воробецкая в 03:58, Гущино в 04:06-04:08, Новосокольники в 04:20-04:28, Шубино в 04:40-04:41, Киселевичи в 04:49, Самолуково в 05:01, Стримовичи 05:09, Локня в 05:17-05:19, Загоскино в 05:34-05:38, Сущево в 05:49-05:52, Лозовицы в 06:03, Ашево в 06:11, Чихачево в 06:19-06:21, Плотовец в 06:32, Судома 06:40, Дедовичи в 06:48-06:50, Вязье в 07:06, Дно в 07:17-07:35, 557 км в 07:37, Роща в 07:54-08:02, Порхов в 08:15-08:17, Лунево в 08:32, Подсевы в 08:37, Вешки в 08:45, Карамышево в 08:53, Кеб в 09:02, Березки в 09:10, Псков прибытие в 09:15.

25 сентября отменяются поезда № 8768, 8761 на участке Ашево – Дно.

Изменяется расписания движения поездов: