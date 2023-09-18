Общество

Передать профессию: псковских десятиклассников знакомят с работой педагога

В рамках Года педагога и наставника многое делается для популяризации учительской профессии. Один из способов привлечь внимание подрастающего поколения к педагогическому труду — еще со школьной скамьи знакомить ребят с этой нелегкой, но очень интересной сферой деятельности.

В этом учебном году в школах Псковской области открылись психолого-педагогические классы. В Пскове занятия будут проходить по программе Псковского областного института повышения квалификации работников образования (ПОИПКРО). Десятиклассники будут изучать основы психологии и педагогики. На первом занятии такого класса в псковской школе №47 побывал корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Передать профессию

На первое занятие поприветствовать ребят и пожелать им успехов пришли директор школы, представители органов управления образованием и ПОИПКРО. «Мы с коллегами включились в интересный проект создания профильных психолого-педагогических классов. Для нас это событие такое же волнительное и торжественное, как и для вас. Потому что фактически мы сейчас попытаемся передать вам в руки нашу профессию», - сказал, обращаясь к десятиклассникам, директор школы №47 Иван Шагин.

Иван Шагин заверил учащихся, что процесс обучения будет проходить «информативно и полезно». И выразил надежду, что «в будущем, лет через шесть» они встретятся «уже как коллеги», когда нынешние ученики придут в образовательные учреждения города Пскова и встанут перед первым своим классом, на первом своем уроке и увлекут за собой детей.

«Педагогическая профессия чрезвычайно интересна, она никогда вас не оставляет, она входит в вашу жизнь и обеспечивает вам занятость, тревоги, заботы, поиск 24 часа в сутки. Но не стоит этого бояться. Мы надеемся, что нам удастся вас увлечь нашим делом, дать вам путевку в будущую карьеру. Поэтому в добрый путь, ребята», - пожелал он.

Заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Татьяна Лозницкая отметила, что комитет заинтересован в открытии психолого-педагогических классов, и в этом году в регионе начали работу 10 таких классов. «Нет ничего дороже, чем человеческое отношение. Поэтому надеемся, что ваше отношение, заинтересованность в педагогической науке даст вам возможность расти самим и строить свою педагогическую карьеру в интересах ребенка», - сказала она.

«Мне кажется, наша профессия в какой-то момент перестает быть профессией, а становится уже образом жизни», - отметил начальник управления образования администрации Пскова Геннадий Иойлев.

Геннадий Иойлев сообщил, что на территории Пскова психолого-педагогические классы открылись еще в двух школах — 24-й и 12-й. «Еще в двух образовательных учреждениях города ребята, как и вы, первый раз пришли на занятия, стали участниками активностей, которые, надеюсь, вас приведут в будущем к нашей профессии. А мы, в свою очередь, будем на всех этапах вашего развития и становления вас поддерживать, в части заключения договоров на целевое обучение в высших учебных заведениях, поддержки при последующем прохождении практики, при возможности раннего трудоустройства. Я надеюсь, что работа будет плодотворной, а самое главное - интересной для вас, чтобы вы почувствовали, что это за профессия и осознали свое место в этой профессии», - подчеркнул он.

Проект по развитию психолого-педагогических классов в Псковской области реализует региональный комитет по образованию, оператором выступает ПОИПКРО. Психолого-педагогические классы начали работу в Великих Луках на базе школы №2, Инженерно-экономического лицея и Педагогического лице, по одному психолого-педагогическому классу открыто в Опочке, Невеле, Острове и Пустошке. Занятия в них проводят местные педагоги с опорой на методические рекомендации по реализации проекта, разработанные Псковским областным институтом повышения квалификации работников образования.

Врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова представила школьникам их преподавателя и куратора программы «Психолого-педагогический класс» - доцента центра гражданского образования и культурологии ПОИПКРО Ольгу Вишневу.

У преподавателя 12 лет педагогического стажа, она работала учителем истории, обществознания, права, была заместителем директора по учебно-воспитательной работе, является кандидатом исторических наук.

«Ольга Геннадьевна - не только ваш педагог, наставник, но и идейный вдохновитель этого проекта и один из соавторов программы, которую институт разработал специально для реализации в 10-11 классах. Программа стартует в этом году и продолжится в следующем. Это ваш индивидуальный карьерный трек в педагогическую профессию с возможностью реализации себя как будущего специалиста в нашем регионе», - отметила Екатерина Гончарова.

Выбор будущего

Первое занятие в психолого-педагогическом классе Ольга Вишнева начала с рассказа о своем пути в профессию. «Профессия учителя - та профессия, которая не оставляет тебя ни на минуту. Я, учась в 10-м классе, стояла перед выбором профессии. И, наверное, личный пример моих педагогов обусловил мой выбор в пользу педагогической профессии», - сказала она.

Преподаватель отметила, что она помнит своих первых наставников.

«Надеюсь, что вы тоже, учась в профильном психолого-педагогическом классе, увидите перед собой массу примеров интереснейших педагогов нашего города, нашей области, будете вовлечены в различные интерактивные мероприятия, которые тоже вас вдохновят, поразят и, надеюсь, сыграют немаловажную роль в пользу выбора профессии учителя или психолога», - сказала Ольга Вишнева.

К первому занятию в психолого-педагогическом классе на базе 47-ой школы приступили десятиклассники из нескольких школ города Пскова в соответствии с моделью реализации проекта по созданию психолого-педагогических классов. Модель разработана в рамках взаимодействия управления образования администрации Пскова, ПОИПКРО и комитета по образованию Псковской области. «Мы планируем знакомить школьников с основами психологии и педагогики для того, чтобы постепенно ввести их в профессию, которая, возможно, станет их жизненным выбором в будущем», - пояснила педагог.

Также первые занятия в прошли в 12-ой и 24-ой школах г. Пскова. С педагогической профессией ребят знакомили доцент кафедры управления развитием образовательных систем ПОИПКРО Андрей Хришкевич и заведующий центром непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ПОИПКРО Людмила Николаева.

По словам Ольги Вишневой, основной формой занятий станут разнообразные интерактивные взаимодействия, а также педагогические пробы, которые предполагают проведение собственного урока. Кроме того, планируется участие детей в различного рода конкурсах для обучающихся психолого-педагогических классов, в том числе, регионального и всероссийского уровней, а также встречи с педагогами и представителями педагогических династий нашего региона.

На занятия в психолого-педагогические классы школьники записывались по желанию. В основном, это те ребята, которые в будущем хотят связать свою с учительской профессией. Десятиклассница Юлия Яковлева пришла на занятия за получением новых знаний. «Хочу побольше узнать о профессии учителя и получить знания по психологии. В будущем хочу быть учителем. Мне нравится литература и русский, поэтому хочу, чтобы дети лучше знали эти предметы», - сказала девушка.

Другую школьницу, Елизавету Милякину, интересует получение коммуникативных навыков и развитие грамотной речи. «О том, что будут проводиться такие уроки, я узнала от учителей. Если тут будут учить работе с людьми, а моя будущая профессия, возможно, будет с этим связана, для меня это будет очень полезно. Я хочу стать журналистом, для этой профессии важна работа с людьми и грамотная речь. И педагогические занятия, скорее всего, помогут это развить», - уверена она.

На уроке Ольга Вишнева также поговорила с ребятами о роли учителя, его взаимодействии с учениками и родителями, а также о качествах, которыми должен обладать учитель XXI века. «Нет версий правильных или неправильных. Есть ваше мнение», - заметила преподаватель.

Возможно, после двух лет занятий в психолого-педагогического классе старшеклассники тоже выберут профессию педагога или психолога. А может быть, станут хорошими специалистами в другой сфере. Потому что нет правильных или неправильных профессий, но есть ваша профессия!

Светлана Синцова