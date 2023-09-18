Общество

Аппарат для лечения заболеваний внутренних органов закупили в псковскую больницу

Новый аппарат ультразвуковой терапии закупили в физиотерапевтическое отделение Псковской областной клинической больницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: Псковская областная клиническая больница

«Этот компактный аппарат с ЖК-дисплеем используется для лечения заболеваний кожи, внутренних органов, костно-мышечной и нервной системы», - пояснили в больнице.

Оборудование закупили в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».