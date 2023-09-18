Общество

Облсовпроф организовал встречу с первокурсниками колледжа искусств в Пскове

Псковский облсовпроф организовал встречу со студентами первых курсов отделения народного творчества Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова сегодня, 18 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Председатель Псковской областной организации Общероссийского профессионального союза работников культуры Наталья Родионова поприветствовала студентов и поблагодарила председателя первичной профсоюзной организации Светлану Буканову за плодотворную и активную работу.

Также на мероприятии присутствовали представители Псковского облсовпрофа Надежа Партхаль и Наталья Мандзибура. Они познакомили слушателей с деятельностью и историей профсоюзного движения в целом и рассказали про работу молодежного совета организации.

Следующая встреча со студентами колледжа музыкального отделения запланирована на 25 сентября.