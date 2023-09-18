Общество

Большинство респондентов ПЛН не готовятся к очередной волне сезонных заболеваний

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей (30.06%) пока не готовятся к очередной волне сезонных заболеваний, а в случае подъема заболеваемости планируют ограничивать контакты с больными. Это следует из опроса, в котором приняли участие 173 человека.

Вакцинируются в преддверии простуд 24.28% участников опроса, 11.56% проголосовавших стараются увеличить потребление витаминов, а 7.51% стараются закаляться, чтобы не заболеть.

10.40% заявили, что у них железное здоровье, поэтому к очередной волне сезонных заболеваний они не готовятся. У 9.83% голосующих нет времени следить за здоровьем, а 6.36% уверены, что избежать сезонной простуды им не удастся в любом случае.

Результаты аналогичного опроса ПЛН-ТВ можно увидеть по ссылке ниже.

Сейчас на сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос: «Планируете ли вы делать прививку от гриппа?»