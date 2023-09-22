Избран новый председатель Молодежного совета Псковского облсовпрофа. Им стала член профсоюза работников культуры, работник Псковского облсовпрофа Светлана Артемьева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.
Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов
«Светлана была избрана в состав молодёжного Совета из профсоюза работников культуры. Всегда занимает активную позицию, участвует во всех мероприятиях, проводимых профсоюзами региона. Сегодня ей доверили возглавить Молодежный совет Псковского облсовпрофа, а значит - быть представителем и координатором всей профсоюзной молодёжи Псковской области. Это большая ответственность и в то же время возможность реализовать себя, проявить организационные способности. Я работаю вместе со Светланой не первый год, поэтому уверен, что всё получится! Поздравляю её и всех нас! Кадрово укрепляемся. Вперёд! Развиваем и укрепляем молодёжную политику профсоюзов!» - отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.
Напомним, ранее пост председателя Молодежного совета Псковского облсовпрофа занимала активистка профсоюзного движения Кристина Чёрная.