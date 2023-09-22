Общество

Избран новый председатель Молодежного совета Псковского облсовпрофа

Избран новый председатель Молодежного совета Псковского облсовпрофа. Им стала член профсоюза работников культуры, работник Псковского облсовпрофа Светлана Артемьева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

«Светлана была избрана в состав молодёжного Совета из профсоюза работников культуры. Всегда занимает активную позицию, участвует во всех мероприятиях, проводимых профсоюзами региона. Сегодня ей доверили возглавить Молодежный совет Псковского облсовпрофа, а значит - быть представителем и координатором всей профсоюзной молодёжи Псковской области. Это большая ответственность и в то же время возможность реализовать себя, проявить организационные способности. Я работаю вместе со Светланой не первый год, поэтому уверен, что всё получится! Поздравляю её и всех нас! Кадрово укрепляемся. Вперёд! Развиваем и укрепляем молодёжную политику профсоюзов!» - отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Напомним, ранее пост председателя Молодежного совета Псковского облсовпрофа занимала активистка профсоюзного движения Кристина Чёрная.