Общество

Спортивных лошадей не пропустили в Псковскую область из-за неправильного оформления документов

Спортивных лошадей не пропустили в Псковскую область из-за неправильного оформления документов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На российско-белорусской границе РФ в Псковской области государственные инспекторы провели ветеринарный контроль спортивных лошадей, которых перевозили в автотранспортном средстве из Минской области на таможенную территорию ЕЭАС.

В ходе контрольно-надзорных процедур должностные лица установили несоответствие данных о количестве перевозимых животных, заявленных в ветеринарном сертификате, с фактически установленными сведениями при проведении ветеринарно-санитарного досмотра. Кроме того, в ветеринарном сертификате отсутствовала информация о получателе товара с указанием полного адреса.

Перемещение животных по таможенной территории ЕАЭС запрещено, оформлен акт о возврате груза.