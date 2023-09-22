Общество

30-летие Центра лечебной педагогики отметили в Пскове

Торжественное заседание, посвященное 30-летию Центра лечебной педагогики, прошло в Пскове 22 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова вручила приветственный адрес от главы региона Михаила Ведерникова и правительства Псковской области.

«Сегодняшний Центр лечебной педагогики в Пскове - это бренд города, бренд региона и профессии, многих профессий. В основе всего любовь и преданность к профессии, людям и детям», — обратилась Вера Емельянова.

Также поздравления и благодарность Центр получил от Министерства просвещения Российский Федерации и немецких коллег в лице почетного гражданина города Пскова, советника Евангелической церкви Рейланда (от общины Вассенберг) Клауса Эберль. Он связался с участниками заседанию с помощью видеозвонка.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко поздравил Центр лечебной педагогики от имени парламентариев и вручил государственные награды за многолетнюю плодотворную работу.

«Каждая профессиональная ниша требует от работников знаний, навыков, опыта, но есть ещё работа, которая требует большое сердце. Уверен, что и ранее, и сейчас, все эти 30 лет в Центре лечебной педагогики работают именно такие люди», — выступил Виктор Остренко.

У входа в зал сотрудники Центра лечебной педагогики и германской школы «Рурталь» организовали выставку «Вот тебе моя рука».

По задумке проекта, люди разных национальностей, вероисповеданий, возрастов и профессий, протягивая руку, говорят: «Мы можем быть далеко друг от друга, можем жить в одной стране или в разных странах мира, главное, что мы - вместе».

Также к 30-летию Центра создали фильм, посвященный его истории и работе, отрывок из которого посмотрели все гости мероприятия.

Директор Центра лечебной педагогики, почетный гражданин города Пскова Андрей Царев отметил, что главной целью работы учреждения является повышение уровня инклюзивности в регионе.

«Наши структуры работают на то, чтобы жизнь людей с особенностями развития стала лучше, чтобы они имели возможность получить большую самостоятельность, чтобы они жили в обществе, а не в изоляции», — сказал Андрей Царев и добавил, что на данный момент в центре обучаются более 500 человек.

Центр лечебной педагогики в Пскове создан в 1993 году совместно с Евангелической церковной общиной города Вассенберга (Германия) по инициативе группы родителей детей-инвалидов города Пскова и пастора общины Вассенберга Клауса Эберля. В 2011 году ЦЛП перешел в областное подчинение.

В 2017 году Центру лечебной педагогики присвоили статус Федерального ресурсного центра по развитию системы комплексного сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями, с тяжёлыми множественными нарушениями, а также в структуре ЦЛП создан Региональный ресурсный центр Псковской области по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и семей, их воспитывающих (РРЦ РАС).