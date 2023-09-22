Общество

Проекты в рамках сотрудничества с Белоруссией разрабатывают в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 20 сентября, провел совещание, посвященное вопросам сотрудничества Псковской области с Республикой Беларусь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Совещание провели по итогам расширенного заседания Совета Парламентского собрания Союза двух стран, которое в начале сентября прошло в Пскове с участием спикера Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вячеслава Володина и председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, его первого заместителя Владимира Андрейченко.

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В рамках обсуждения руководители исполнительных органов Псковской области, представители управлений правительства региона и иных ведомств представили губернатору конкретные предложения в части реализации совместных проектов, в том числе за счет средств бюджета Союзного государства.

В списке ключевых направлений — развитие транспортной доступности регионов, открытие новых туристических маршрутов и создание прилегающей инфраструктуры, модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства и организация связи на приграничных территориях, реализация совместных проектов и обмен опытом в области экономики, образования, экологии, охраны объектов культурного наследия, а также широкая программа культурного и молодежного взаимодействия.

Например, региональный комитет по образованию представил проект по развитию единой системы профессионального аграрного образования в Союзном государстве. Проект может получить поддержку в 380 млн рублей на обновление материально-технической базы в двух колледжах: псковском и городском, в том числе на оснащение учебных мастерских и создание лаборатории виртуальной реальности.

По поручению Михаила Ведерникова профильные специалисты предложения доработают, сформируют проекты с учетом требований Союзного государства, которые затем будут направлены на рассмотрение российско-белорусской рабочей группы с участием глав регионов.