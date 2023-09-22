Общество

Администрация Плюсского района расторгла контракт на строительство Центра культурного развития

Администрации Плюсского района в одностороннем порядке расторгла контракт с подрядчиком - АО «Хатман групп» на строительство Центра культурного развития в селе Ляды. Об этом сообщила глава района Наталья Иванова. Она напомнила, что контракт был заключен в ноябре 2022 года по результатам конкурса на сумму 137 618 тыс. руб.

«Еженедельные рабочие совещания и неоднократные разговоры с подрядчиком о сроках и качестве выполнения работ нужного результата не дали. Подрядчику неоднократно выставлены претензии и пени в сумме 1019 тыс. руб., - сообщила Наталья Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». - В срок, установленный для принятия мер, на строительной площадке не появилось ни новых стройматериалов, ни новых рабочих. (За последнюю неделю их осталось 2 человека) При этом в адрес заказчика поступили гарантийные письма о готовности достраивать объект».

По результатам принятого решения АО «Хатман групп» должен освободить строительную площадку от принадлежащего ему имущества в течении 10 дней.

«Нами собрано достаточно доказательств о недобросовестности подрядчика и материалы направлены в УФАС Псковской области, для рассмотрения и включения в Реестр недобросовестных подрядчиков ( РНП). Рассмотрение началось сегодня и будет продолжено 25 сентября, - написала глава района. - Нами направлено заявление в прокуратуру о нарушении сроков контракта, для принятия процессуального решения. Председателем Псковского областного Собрания депутатов инициировано обращение в правоохранительные органы».

По словам главы района, сегодня при рассмотрении материалов в УФАС Псковской области представитель АО «Хатман групп» заявил об обжаловании решения о расторжении контракта в одностороннем порядке и несогласии с доводами заказчика.

«Ещё раз подчеркну! Решение о расторжении контракта принималось взвешенно, с учетом анализа всех нарушений и мы будем отстаивать свою позицию», - заверила руководитель муниципалитета.

Она отметила, что на рабочем совещании под председательством губернатора Михаила Ведерникова определены дальнейшие действия. Теперь предстоит установить объем выполненных работ и подготовить необходимую документацию для заключения нового контракта (этими вопросами занимается администрация района совместно с профильными комитетами правительства области) и принять исчерпывающе меры для реализации проекта, строительства Центра культурного развития в селе Ляды.

Сроки реализации проекта в соответствии с Программой КРСТ остаются те же, заверила Глава Плюсского района.