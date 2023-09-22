Кабмин учредил персональные стипендии за достижения в области лазерной физики

«Годовую стипендию в размере 20 тыс. рублей ежемесячно будут получать пять аспирантов-очников Физического института имени П. Н. Лебедева, где Басов проработал более 50 лет. Стипендиатов будут отбирать на конкурсной основе. Главный критерий отбора - успехи и достижения претендентов в области лазерной физики», - говорится в сообщении.

Кандидатов на получение стипендии будет выдвигать ученый совет института. В конкурсную комиссию помимо сотрудников и преподавателей войдут представители Минобрнауки России, пишет ТАСС.

Первое присуждение стипендий пройдет в ноябре 2023 года. Их выплаты будут финансироваться в рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».