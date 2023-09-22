Общество

Музей-заповедник «Изборск» принимает участие в фестивале-ярмарке «Натуральное путешествие»

Государственный музей-заповедник «Изборск» принимает участие в фестивале-ярмарке «Натуральное путешествие» в Санкт-Петербурге, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото: Государственный музей-заповедник «Изборск»

Мероприятие приурочено к Всемирному дню туризма и станет гастрономическим путешествием по 11 регионам Северо-Западного федерального округа, а также регионам туристического маршрута «Серебряное ожерелье России».

На площадке фестиваля проходят кулинарные мастер-классы и лекции, дегустации традиционных блюд северных регионов и фермерских продуктов, концертная программа и многое другое.