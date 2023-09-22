Александр Котов: Сегодня выборный процесс отличает использование современных технологий

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил членов избирательных комиссий, сотрудников аппаратов, ветеранов избирательной системы Псковской области с Днём избирательных комиссий в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.
Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Сегодня выборный процесс отличает всё более широкое использование современных технологий – вслед за ставшим уже привычным применением комплекса обработки избирательных бюллетеней активно внедряется дистанционное электронное голосование, продолжил он. «Отрадно, что наш регион занимает здесь лидирующие позиции – на недавно прошедших в нескольких российских субъектах выборах губернаторов с применением ДЭГ наибольшая явка зафиксирована в Псковской области. Безусловно, этот результат является ещё одним подтверждением высокого уровня развития региональной избирательной системы», - указал спикер регионального парламента.
«С праздником! Желаю успехов, здоровья и благополучия!» - добавил Александр Котов.