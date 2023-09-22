Общество

Александр Котов: Сегодня выборный процесс отличает использование современных технологий

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил членов избирательных комиссий, сотрудников аппаратов, ветеранов избирательной системы Псковской области с Днём избирательных комиссий в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Этот молодой региональный праздник, отмечаемый с 2021 года, был учреждён в знак уважения к организаторам избирательного процесса и признания огромной общественной значимости вашей работы. Убедительное подтверждение высокого профессионализма сотрудников избирательных комиссий мы получаем всякий раз, когда в регионе организованы выборы различного уровня. Все избирательные кампании проходят открыто, во взаимодействии со всеми политическими партиями и в строгом соответствии с действующим законодательством», - отметил Александр Котов.

Сегодня выборный процесс отличает всё более широкое использование современных технологий – вслед за ставшим уже привычным применением комплекса обработки избирательных бюллетеней активно внедряется дистанционное электронное голосование, продолжил он. «Отрадно, что наш регион занимает здесь лидирующие позиции – на недавно прошедших в нескольких российских субъектах выборах губернаторов с применением ДЭГ наибольшая явка зафиксирована в Псковской области. Безусловно, этот результат является ещё одним подтверждением высокого уровня развития региональной избирательной системы», - указал спикер регионального парламента.

«С праздником! Желаю успехов, здоровья и благополучия!» - добавил Александр Котов.