Общество

Псковичам напомнили о необходимости уведомления о наличии у них списанного оружия

Псковичам напомнили о необходимости уведомления о наличии у них списанного оружия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Росгвардейцы отметили, что к списанному оружию относятся охолощенное, учебное, а также разрезное оружие.

«В соответствии с законодательством Российской Федерации об оружии запрещается хранение списанного оружия без уведомления об этом уполномоченного органа в сфере оборота оружия», - рассказали в Росгвардии.

Порядок подачи уведомления о приобретении списанного оружия и его форма определены приказом Росгвардии от 11 апреля 2022 г. № 119, положения которого размещены в открытом доступе в интернете, в том числе на официальном сайте Росгвардии.

Помимо этого, о продаже или дарении списанного оружия лицо, его продавшее или подарившее, также обязано уведомлять подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту учета данного оружия.

С марта текущего года подача уведомления о регистрации списанного оружия стала доступной и на «Госуслугах».

Для заполнения формы требуется войти в личный кабинет на сайте, через поискового робота или в перечне предоставляемых услуг нужно найти формулировку: «Подача уведомления о приобретении, продаже или дарении списанного оружия». Затем, следуя инструкции, заполнить поля данных и прикрепить сканированные копии всех имеющихся документов. По завершении операции сайт выдаст сообщение об успешном прохождении процедуры.

Заполнение формы на «Госуслугах» является самым оптимальным способом подачи уведомления о регистрации. Это избавляет от личного посещения подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии и дает возможность наиболее оперативного предоставления информации, а также внесения изменений при их наличии.