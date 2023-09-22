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Общество

Стилист назвала способы научиться выглядеть модно

24.09.2023 21:00|ПсковКомментариев: 0

Действенные способы научиться выглядеть модно перечислила в беседе с «Мослентой» победитель премии «100 Лучших стилистов России», стилист Наталья Федорова.

«Разрешите себе быть яркой, выделяющейся личностью и привлекать внимание окружающих. Стиль — это то, что будет выделять вас из толпы, и нужно быть морально к этому готовым», — заявила она.

Модный эксперт призвала развивать насмотренность, осознанно разглядывать чужие образы, подмечая детали. Также она отметила, что важно не бояться ярких цветов.

«Вам в помощь цветовой круг Иттена, его легко найти в любом поисковике. Создавайте смелые и яркие сочетания или же образы из более приглушенных и нейтральных оттенков, сочетающихся между собой. Используя несложные цветовые комбинации, можно добиться wow-эффекта даже в рамках текущего гардероба», — рассказала девушка.

Всегда нужно экспериментировать, отметила Наталья Федорова. Нужно осознанно примерять в магазинах непривычные для себя изделия: новые фасоны, фактуры, силуэты, головные уборы, аксессуары. И обязательно фотографировать каждый образ.

«Будьте готовы: в моменте примерки может быть непривычно — и это нормально! Посмотрите на фото со стороны через некоторое время, и образ раскроется иначе. Не бойтесь создавать уникальные сочетания, которые будут отражать многогранность вашей личности», — посоветовала стилист.

Теги: #одежда
Источник: Псковская Лента Новостей
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