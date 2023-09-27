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Общество

Сергей Вострецов: Задача профсоюза - следить, чтобы люди не выгорали на работе 

27.09.2023 21:10|ПсковКомментариев: 0

Задача профсоюза - следить за тем, чтобы люди не выгорали на работе, и за свой труд получали хорошие деньги. Такое мнение выразил лидер объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

Фото: Сергей Вострецов / Telegram

«Люди не должны выгорать на работе, трудиться на износ. Переработки, конечно, будут, но их нельзя сегодня скрывать под такое понятие как совместительство, ведь это та же дополнительная работа, но выплачивают только оклад. И поэтому мы с этим боремся. В системе здравоохранения уже добавились того, чтобы совместительство убрали, потому что не может хирург работать три смены: у него восемь часов есть, и все, больше нельзя», – рассказал Сергей Вострецов.

Кроме того, он оценил важность развития легкой промышленности и электроники.

«Сельское хозяйство сегодня на подъеме, но, конечно, надо развивать и легкую промышленность, мебельную промышленность. Ведь бытовые базовые вещи мы точно можем делать. Ну и, конечно, особенно важно вкладываться в электронику. Должны быть свои стиральные машины, свои телевизоры», – добавил Сергей Вострецов.

Теги: #профсоюзы
Источник: Псковская Лента Новостей
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