Общество

Роструд запустил новый сервис для работодателей для отслеживания штрафов

Роструд запустил новый сервис, с помощью которого работодатели смогут отслеживать и оплачивать штрафы, сообщила пресс-служба ведомства.

«У работодателей появилась возможность отслеживать наличие штрафов на стороны инспекции труда через личный кабинет на портале "Онлайнинпекция.рф" и оплачивать их онлайн», — приводит сообщение «Прайм».

По данным пресс-службы, сервис предназначен для работодателей (только юридических лиц) и доступен в личном кабинете в разделе «Мои штрафы» на портале Роструда.

«Если инспекция наложит штраф на работодателя, то информация о штрафе появится в его личном кабинете, а на электронную почту пользователя поступит соответствующее уведомление», — объяснил руководитель Роструда Михаил Иванков на Всероссийской неделе охраны труда.

Всероссийская неделя охраны труда в этом году проходит в восьмой раз в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи с 26 по 29 сентября.