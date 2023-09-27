Общество

Андрей Маковский озвучил две беспокоящие избирателей проблемы

Председатель Псковского регионального отделения партии «Новые люди» Андрей Маковский назвал две проблемы, которые озвучивали избиратели в ходе муниципальных выборов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии Псковского областного Собрания депутатов.

«За текущий летний период прошло много важных событий. Выборы прошли в восьми районах. Муниципальная реформа движется, это позитивно скажется для региона. Выборы были конкурентными, интересными и сложными. Мы принимали участие в пяти районах. Хочу обратить внимание на две проблемы, которые поднимали наши избиратели», - сказал Андрей Маковский.

Первой проблемой депутат назвал здравоохранение и в первую очередь нехватку врачей. Он отметил, что губернатор ведет работу для сокращения кадрового дефицита. По словам Маковского, партия «Новые люди» направила свое предложение для решения кадровой проблемы: предоставлять медикам сертификаты на покупку или аренду жилья за работу в течение пяти лет.

«Вторая - вывоз мусора и контроль от муниципалитетов. Возле мусорных контейнеров, на мусорных площадках накапливаются шины, ветки. Понимаю, что муниципалитет не должен брать полностью ответственность за невывоз мусора, но закрываться полностью от людей тоже неправильно», - продолжил он.

Маковский подчеркнул, что остро стоит проблема мусорных свалок на местах отдыха людей, в частности по берегам озер. «У нас отсутствует мусорная культура. Конечно, в появлении свалок виноваты не главы и работники муниципалитета, а люди, которые не забрали с собой мусор», - продолжил он.

Андрей Маковский добавил, что в муниципалитеты были направлены предложения установить баки для мусора в туристических местах. Больше всего за летний период было обращений из Палкинского района, уточнил он.