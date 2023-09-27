Общество

Депутаты в Пскове перенесли вопрос установки мемориальной доски бойцу СВО

Депутаты в Пскове перенесли рассмотрение вопроса установки мемориальной доски кавалеру ордена Мужества, гвардии сержанту Павлу Богатыреву. Об этом с очередной 15-й сессии Псковской городской Думы седьмого созыва 29 сентября передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С инициативой об установке доски выступили сотрудники лицея №4, в котором Павел Богатырев провел свои школьные годы. В обращении указано, что Павел Богатырев героически погиб в ходе проведения специальной военной операции на Украине в 2022 году.

Депутат Дмитрий Барабанов поинтересовался, где именно погиб боец и за какой подвиг ему присвоили орден Мужества.

Докладчики ответили, что не располагают такой информацией.

Первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова отметила, что используемая формулировка (погиб в ходе проведения специальной военной операции на Украине в 2022 году) утверждена на федеральном уровне.

«Я однозначно против установки данной доски. Не против подвига, а против формулировки», - подытожил после дискуссии Дмитрий Барабанов.

Депутат Татьяна Пасман в свою очередь отметила, что вопрос ранее рассмотрели на комитете по социальным вопросам, молодежной политике и туризму Псковской городской Думы. Депутаты задались вопросом, какое психологическое воздействие на детей будет оказывать мемориальная доска погибшему бойцу, учитывая, что у некоторых из них родители сейчас находятся в зоне боевых действий.

Помимо этого, Татьяна Пасман рассказала, что даже в советские годы памятные знаки устанавливали как минимум спустя 10 лет после смерти человека или после окончания события, в котором он участвовал. Она отметила, что такие нормы были актуальны не только для боевых действий. Исключения – памятные знаки Героям Советского Союза, Героям Социалистического труда или Почетным гражданам города. И в этих случаях памятные знаки устанавливали спустя 2 года после их смерти. Депутат предложила в дальнейшем скорректировать положение, согласно которому в Пскове принимают решение об установке мемориальных досок.

На сессии присутствовали 15 депутатов из 25. «За» установку доски в предложенном виде проголосовали 12 из них, один человек выступил против, двое воздержались. Вопрос решили вынести на следующую сессию.

«Мы уточним все формулировки и повторно вынесем вопрос на сессию», - подытожил глава Пскова Борис Елкин.