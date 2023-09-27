Общество

Я б в «айтишники» пошел: где псковичи могут получить IT-специальность

В эпоху развития искусственного интеллекта и нейросетей IT-профессии как никогда популярны. О том, где готовят IT-специалистов и насколько довольны их подготовкой работодатели, Псковской Ленте Новостей рассказали в региональном комитете по образованию.

- В каких вузах и ссузах Псковской области готовят IT-специалистов?

- Молодых ИТ-специалистов готовят многие образовательные организации Псковской области: Псковский политехнический колледж - по специальностям «Информационные системы и программирование (программист)», «Сетевое и системное администрирование (сетевой и системный администратор); Великолукский политехнический техникум» - по специальности «Информационные системы и программирование (программист)», Псковский кооперативный техникум - по специальности «Информационные системы и программирование по квалификации разработчик веб и мультимедийных приложений». Также Псковский государственный университет проводит обучение по специальностям: «Математика и компьютерные науки» и «Информатика и вычислительная техника».

- Какой процент выпускников трудоустраивается в Псковской области?

- Около 40% выпускников профессиональных образовательных организаций трудоустраивается на территории региона. Также стоит учитывать, что большой процент (около 40%) студентов после выпуска идет служить в армию.

- Какая средняя зарплата у IT-специалистов в Псковской области?

- Средняя заработная плата начинающего программиста составляет 35 тысяч рублей. Более высокая зарплата возможна лишь после наработки трехлетнего успешного и продуктивного стажа.

- Довольны ли подготовкой специалистов в сфере IT псковские компании? Есть ли у учебных заведений обратная связь с работодателем?

- На период обучения обратная связь с работодателем присутствует и очень существенно: после каждой практики студент возвращается с характеристикой, в которую входит оценка его общих и профессиональных компетенций, положительные отзывы от работодателей имеет каждая вышеназванная профессиональная образовательная организация. В большинстве случаев псковские компании довольны молодыми квалифицированными ИТ-специалистами, так как это специалисты широкого профиля (программист, системный администратор), которые обычно выполняют не одну конкретную, а несколько задач.

Но если это ИТ-компания, то существует нехватка сотрудников с узкой специальностью (разработчик ПО, владеющий конкретным языком программирования, аналитик, дизайнер, сетевой инженер, специалист по информационной безопасности и другие).

- Тренды в IT-сфере меняются очень быстро. «Успевают» ли за ними меняться образовательные программы?

- На данный момент все основные тренды данной сферы присутствуют в программах обучения среднего профессионального образования. В 2023/2024 учебном году в ПсковГУ реализуются следующие образовательные программы в сфере информационных технологий в рамках проекта «Цифровые кафедры»: а) дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Анализ данных на языке Python» в объеме 300 часов; б) дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Обучение в цифровой образовательной среде» в объеме 252 часов; в) дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Разработка баз данных SQL» в объеме 272 часов; г) дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Разработка прикладных решений на платформе 1С: Предприятие 8» в объеме 420 часов.

- Есть ли курсы повышения квалификации для IT-специалистов?

- В настоящий момент для IT-специалистов разработана программа повышения квалификации «Веб-программирование на Python» в объеме 72 часов.