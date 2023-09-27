Общество

Управление Росгвардии по Псковской области отмечает годовщину со дня образования

С 7-й годовщиной образования ведомства личный состав поздравил начальник Управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов. Он отметил, что на подразделения Управления возложена большая ответственность по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности на территории региона.

«Только в текущем году сотрудники ОМОН «Кром» и СОБР «Гепард» провели более 1700 специальных операций и мероприятий. Личный состав вневедомственной охраны, за совершение правонарушений, задержал около 2500 граждан. Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы, за нарушения связанные с оборотом гражданского оружия, к административной ответственности привлечено более 700 граждан», - сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по региону.

Особые слова признательности Игорь Иванов выразил ветеранам, которые передают молодому поколению свой опыт и накопленные знания.

С 2016 года за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного и воинского долга, сотрудники и военнослужащие награждены: орденом Мужества, двадцатью девятью медалями «За отвагу», пятью медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, сорока двумя медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, восемнадцатью медалями «За отличие в охране общественного порядка», двумя медалями «Жукова», медалями «Суворова» и «За спасение погибавших».