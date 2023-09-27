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Общество

Печоры заняли третье место на выборах столицы «Серебряного ожерелья»

01.10.2023 00:00|ПсковКомментариев: 0

Город Печоры занял третье место по результатам голосования за новую столицу «Серебряного ожерелья России» - национального туристского проекта, состоящего из маршрутов, которые объединяют исторические города СЗФО. 

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, голосование в сообществе молодежного форума «Ладога» в соцсети «ВКонтакте» завершилось в 23.59 в субботу, 30 сентября. 

Представитель Псковской области получил более 15% голосов. Победителем стал Кронштадт (более 35%), второе место занял Зеленоградск Калининградской области (более 17%).

В голосовании участвовали порядка 285 тысяч человек, выбиравшие из десяти городов Северо-Запада России. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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