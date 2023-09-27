Общество

Печоры заняли третье место на выборах столицы «Серебряного ожерелья»

Город Печоры занял третье место по результатам голосования за новую столицу «Серебряного ожерелья России» - национального туристского проекта, состоящего из маршрутов, которые объединяют исторические города СЗФО.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, голосование в сообществе молодежного форума «Ладога» в соцсети «ВКонтакте» завершилось в 23.59 в субботу, 30 сентября.

Представитель Псковской области получил более 15% голосов. Победителем стал Кронштадт (более 35%), второе место занял Зеленоградск Калининградской области (более 17%).

В голосовании участвовали порядка 285 тысяч человек, выбиравшие из десяти городов Северо-Запада России.