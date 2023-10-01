Общество

В Госдуме рассказали о налогах для дачников на бани и сараи

Дачники по закону должны платить налог на бани, сараи и туалеты. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.

«Собственник земельного участка должен будет платить налог за баню, сарай, туалет, иное аналогичное сооружение, если эти строения относятся к хозяйственным постройкам. Главный признак такой постройки — наличие прочного фундамента, который отличает ее от схожих построек без фундамента, которые с землей уже неразрывно не связаны и легко переносятся. Во втором случае данные сооружения (баня, туалет, сарай, теплица, навес и т. д.) уже не считаются объектами капитального строительства и налог с них платить граждане не должны», — сообщил Сергей Гаврилов.

Росреестр тоже в этой связи внес свои разъяснения, отметил он, добавив, что, по мнению этого ведомства, если строение гражданина на его земельном участке, в том числе баня, сарай, туалет, имеют фундамент и все признаки капитального объекта, гражданин, построивший этот объект, должен его зарегистрировать и легализовать в качестве объекта капитального строительства.

«Затем он должен платить налог за владение таким недвижимым имуществом», — сообщил депутат.

При этом налоговые органы узнают о наличии таких зарегистрированных капитальных построек на земельных участках граждан из единого реестра прав на недвижимое имущество, ведением которого как раз занимается Росреестр, рассказал Сергей Гаврилов.

«Статья 407 НК РФ освобождает граждан от уплаты налога одну хозпостройку на личном участке, если ее площадь не превышает 50 квадратных метров, — также добавил он.