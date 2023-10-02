Общество

Михаил Ведерников отметил особую роль жителей «серебряного возраста» в развитии Псковской области

В честь международного Дня пожилого человека губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с представителями региональных ветеранских организаций и организаций, работающих с людьми «серебряного возраста», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

В начале неформального общения Михаил Ведерников отметил их особую роль в жизни Псковской области. «Даже уйдя на заслуженный отдых, вы остаетесь в строю, очень много делаете для развития Псковской области, воспитываете нашу молодежь», — сказал Губернатор.

Глава региона обратил внимание на то, что с участием жителей преклонного возраста проходят десятки мероприятий.

«Большое количество патриотических и добровольческих акций, "Ветеранское подворье", социальная помощь и поддержка. Это все заслуживает большого внимания со стороны органов власти, уважения и благодарности», — заметил Михаил Ведерников. За активную общественную деятельность, большой личный вклад в развитие ветеранского движения в регионе губернатор вручил участникам встречи благодарственные письма правительства области.

За чашкой чая участники встречи обсудили с губернатором самые разные темы. Основной акцент был сделан на празднование 80-й годовщины снятия блокады Ленинграда в следующем году. В Дедовичском районе планируется открыть филиал Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, в организации которого принимает активное участие правительство области.

«Событие серьезное, у нас запланирована большая программа мероприятий, мы вас с ней обязательно познакомим, получим обратный отклик, и если надо расширим, скорректируем. Проработкой всех вопросов займется оргкомитет, вас мы также пригласим к участию в нем», — сказал губернатор.

Одно предложение сразу же озвучил участник обороны осажденного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны Геннадий Василюк. Он обратил внимание, что в последнее время незаслуженно мало внимания уделяется великому произведению Дмитрия Шостаковича — симфонии № 7 «Ленинградская». Впервые произведение было исполнено в августе 1942 года в осажденном городе на Неве. «Она звучала во времена глухой блокады Ленинграда, музыкантов всех собрали из разных мест. Это очень сложное произведение. Убедительная просьба, исполнить эту симфонию», — обратился к главе региона ветеран.

Михаил Ведерников поддержал предложение ветерана: «Мы обязательно это сделаем, сразу же поручу проработать вопрос комитету по культуре. У Губернаторского симфонического оркестра будет достаточно времени для репетиции».

Затронули на встрече тему проведения смотра-конкурса «Ветеранское подворье». Михаил Ведерников сказал, что в этом году мероприятие прошло интересно. Он обозначил, что правительство Псковской области готово предусмотреть дополнительное финансирование, чтобы расширить географию конкурса — пригласить ветеранов из Республики Беларусь.

«Мероприятие станет ярче, больше и интереснее. Если мы примем такое совместное решение, то и конкуренция станет посерьезнее», — заметил глава региона.

В ходе открытого диалога Михаил Ведерников обсудил с представителями ветеранских организаций предложения, вопросы и инициативы в сфере социальной политики, образования, патриотического воспитания и по ряду других направлений.

«Спасибо огромное за взаимодействие, отношение, невероятную энергетику. Я очень рад, что у нас такая большая эффективная команда, которой мы можем менять нашу Псковскую область, отношение людей к нашему региону. Это позволяет нам быть вместе и решать самые сложные задачи. Если мы будем друг другу доверять, будем рассчитывать друг на друга — тогда со всеми вызовами справимся, как справлялись предыдущие пять лет», — сказал губернатор.