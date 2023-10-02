Общество

Об опасности длительного кашля предупредил кардиолог

Длительный кашель может быть вызван несколькими причинами, но чаще всего обусловлен болезнями легких и дыхательных путей, рассказал врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин.

При этом недуг может быть связан как с инфекцией, так и аллергией, отметил он. Нередко длительный кашель наблюдается у людей, которые много говорят, например, у педагогов или певиц.

Однако в ряде случаев такой кашель может указывать на развитие онкологии. Поэтому терапевт рекомендует в тех случаях, когда кашель возникает утром после пробуждения, обратиться к врачам, пишет RuNews24.

Если специалист не установит проблем с легкими, тогда длительный кашель может быть симптомом гастроэзофагеального рефлюкса или болезней сердца.

«Сердце плохо перекачивает кровь, она застаивается в легких, и возникает повышение артериального давления, которое провоцирует рефлекторный кашель. При этом на рентгенографии не выявляются инфекционные и другие заболевания дыхательных путей», — рассказал эксперт.