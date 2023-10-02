Общество

Сотрудники областного УФСИН присоединились к акции «Зеленая Россия»

Сотрудники УФСИН России по Псковской области присоединились к Всероссийской акции «Зеленая Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Уже более десяти лет общероссийское экологическое общественное движение «Зеленая Россия» проводит по всей стране акцию, цель которой - объединение всех слоев граждан общей идеей сбережения природы, возрождение родных традиций, экологического и патриотического воспитания.

Среди постоянных участников – сотрудники уголовно-исполнительной системы области.

Представители пенитенциарного ведомства провели мероприятия по местам дислокации своих учреждений. Сотрудники и ветераны службы убрали места отдыха горожан, общественные пространства, внеся свой вклад в дело наведения чистоты и порядка в регионе.

Так, личный состав аппарата управления, следственного изолятора № 1, отдела по конвоированию и уголовно-исполнительной инспекции очистили от листвы, сухих веток и мусора зеленую зону вдоль левого берега реки Великой. Сотрудники ИК-4 привели в порядок парк в селе Середка, а коллектив великолукского исправительного центра № 1 облагородил территорию вокруг воинского захоронения в деревне Золотково Великолукского района.