Общество

По всей России 4 октября пройдут проверки систем оповещения

Крупномасштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней пройдет 4 октября во всех регионах России, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«Четвертого октября будет проведена проверка с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов», - говорится в сообщении.

Все это делается для проверки работоспособности систем оповещения регионального и муниципального уровней. Отмечается, что информация также будет доступна в мобильном приложении «МЧС России».