Общество

Машиностроителям в Псковской области готовы платить от 100 тысяч рублей

Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях от компаний машиностроительной отрасли в Псковской области составляет 106 039 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru.

Предлагаемые зарплаты в сфере машиностроения, Россия. 2023 год (медиана)

С начала года машиностроительные предприятия на Псковскую область открыли более 1 130 вакансий, что составляет 7% от всех вакансий, размещенных в СЗФО.

Чаще всего в Псковской области встречаются предложения для рабочего и производственного персонала, инженеров и строителей. Самые востребованные специалисты в отрасли машиностроения на сегодняшний день – разнорабочие, менеджеры по продажам, инженеры-конструкторы, слесари, монтажники, сварщики. Картина на региональном рынке труда довольна схожа с общероссийской, где в топ попадают токари, фрезеровщики, слесари, сантехники, разнорабочие, менеджеры по продажам.

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Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях от компаний машиностроительной отрасли в Псковской области составляет 106 039 рублей. Стоит отметит, что самые востребованные в стране профессионалы в данной отрасли также и самые высокооплачиваемые. А большинство из них и крайне дефицитные – так, токари/фрезеровщики в Псковской области имеют индекс конкуренции или hh.индекс, то есть количество резюме на вакансию, равный 0,6 (по России -1,0), автослесари – 1,5 (по России – 1,7), монтажники – 1,1 резюме на вакансию, среди сварщиков – 1,8 человека на одно рабочее место, среди электромонтажников – 1,2. Все это говорит об остром кадровом голоде предприятий на данных специалистов. В норме показатели hh.индекса должны колебаться от 6 до 8 резюме на вакансию.

«Cамые дефицитные в Псковской области - так называемые "синие воротнички", представители рабочих специальностей, а также линейный персонал. Остро не хватает сварщиков, операторов станков с ЧПУ, операторов производственных линий, монтажников. Токари, например, вообще редчайшие специалисты в наши дни. А машиностроительному бизнесу и экономике региона все эти работники очень нужны. Количество вакансий растёт месяц к месяцу, а вот количество резюме, к сожалению, показывает отрицательную динамику. И работодателям для того, чтобы привлечь этих желанных специалистов, приходится повышать зарплаты в отрыве от роста производительности – просто для того, чтобы укомплектовать штат», - рассказала директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.