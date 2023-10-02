Общество

Месяц чистоты стартовал в Пскове

Месяц чистоты стартовал в Пскове, в городе начинают проводить субботники. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Октябрь объявлен месяцем чистоты. Каждый из вас может внести посильный вклад в подготовку города к зиме. Можно самим организовать уборку или присоединиться к субботнику на работе. Выбираем территории, которые не относятся к паркам, дорогам, МКД, частной собственности, а, значит, не входят в режимную уборку», - написал Борис Елкин.

С горожан - инициатива, с администрации – инвентарь и вывоз мусора, добавил градоначальник.

Заявки принимают в управлении городского хозяйства по телефону: 29-15-22.