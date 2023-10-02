Общество

Проявления травли в псковских школах видели более 80% детей – Наталия Соколова

Проявления травли в школах Псковской области видели более 80% детей. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы в прошлом году вместе с детским советом проводили мониторинг, опросник по школам Псковской области. Спрашивали, приходилось ли сталкиваться, становились ли они жертвой, к кому они обращаются за помощью. Выяснилось, что более 80% (и такие данные приводят психологи) видели, что такое травля, какие у нее проявления», - рассказала Наталия Соколова.

Она пояснила, что при травле есть роли агрессора, жертвы и свидетелей, и большинство детей занимают роли наблюдателей. При этом детский омбудсмен обратила внимание, что травля – явление, свойственное не только детям, она может проявляться и во взрослом коллективе.

Ребенку справиться с травлей без помощи взрослых очень сложно, продолжила гостья студии.

«Травля – это зачастую латентная ситуация. Дети боятся говорить, не очень доверяют взрослым, а без помощи педагога и родителей с травлей очень сложно справиться», - подчеркнула она.