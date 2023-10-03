Общество

Перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге выросли почти на 12% в сентябре

В сентябре 2023 года на Октябрьской железной дороге перевезли 15,7 млн пассажиров, что на 11,6% выше показателя сентября 2022 года. Из них в пригородном сообщении – 14 млн пассажиров (+10,8%), в дальнем следовании – 1,7 млн пассажиров (+18,6%), сообщили Псковской Ленте Новостей в службе корпоративных коммуникаций

Октябрьской железной дороги.

Пассажирооборот в сентябре составил 1,8 млрд пасс-км, что на 13,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 541,2 млн пасс-км (+12,5%), в дальнем следовании – 1,3 млрд пасс-км (+14,3%).

За девять месяцев 2023 года на Октябрьской железной дороге было перевезли 127,3 млн пассажиров, что на 5,5% превышает показатели аналогичного периода 2022 года. Из них 111,8 млн составили пассажиры пригородного сообщения (+4,9%), 15,5 млн – пассажиры дальнего следования (+10%).

Пассажирооборот по итогам девяти месяцев вырос на 8,3% и составил 15,9 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении – 4,3 млрд пасс-км (+5,4%), в дальнем следовании – 11,6 млрд пасс-км (+9,3%).