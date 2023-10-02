Общество

Безграничные возможности СПО: День среднего профессионального образования отметили в Пскове в рамках Большой учительской недели

В Год педагога и наставника особенно важно показать учителям, что их труд значим, выразить признательность и благодарность. В этом году чествование педагогов не ограничится празднованием Дня учителя. По всей стране по рекомендации Минпросвещения России с 2 по 8 октября проводится Большая учительская неделя. Открыл серию торжественных мероприятий День среднего профессионального образования. Подробности о праздновании Дня СПО в Пскове - в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

Бок о бок с партнерами-работодателями

В День СПО на площадке Псковского хлебокомбината прошло торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между комитетом по образованию Псковской области, региональными профессиональными образовательными организациями и Псковским хлебокомбинатом.

«Синергия тех, кто готовит будущих специалистов, и работодателей, которые потом используют навыки молодых специалистов, полученные на стадии обучения, очень важна, - отметил врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков. - Уверен, что для всех учреждений среднего профессионального образования понимание и движение бок о бок со своими партнерами-работодателями являются ключевыми».

По словам руководителя регионального комитета, подготовка кадров в регионе - это вопрос животрепещущий, важный. Он находится на контроле не только внутри региона, но и значим в федеральной повестке. Не просто так был сформирован пул приоритетных профессий, в которых страна чувствует острую необходимость. По 18 из них регион готовит специалистов.

Генеральный директор Псковского хлебокомбината Виктор Почернин отметил, что «совместный проект позволит в период с 2023 по 2026 год подготовить порядка 250 специалистов, которых мы ждем на работу в организацию». Руководитель предприятия выразил надежду, что уже в скором времени молодые специалисты смогут приступить к своей профессии в новом корпусе хлебокомбината, работать на новом оборудовании и «нести благодать Псковской области и гордиться трудом».

Врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков выразил уверенность, что в скором времени к проекту по совместной подготовке будущих специалистов среднего профиля присоединятся и другие ключевые работодатели региона, и «наши колледжи будут обогащены партнерами-работодателями как текущими, так и новыми». «Работодатель, который обращает взор на подготовку кадров, - это, безусловно, подспорье перспективного будущего наших ребят», - сказал он.

Стране нужны профессионалы

С рабочим визитом первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков посетили Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса, где осмотрели площадки для проведения демонстрационного экзамена по специальностям «Поварское дело», «Хлебопечение».

Директор Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса Николай Соловьев отметил, что учреждение является площадкой для проведения демонстрационного экзамена для студентов соответствующих специальностей со всей Псковской области. «В 2023 году мастерская приняла 137 обучающихся», - прокомментировал он.

С 2017 года демонстрационный экзамен является формой государственной итоговой и промежуточной аттестации обучающихся и выпускников по программам среднего образования, которая предусматривает моделирование реальных производственных условий, независимую экспертную оценку выполнения заданий, определение уровня знаний, умений и навыков студентов в соответствии с международными требованиями.

«Многим работодателям сегодня не хватает квалифицированных рук, - отметила Вера Емельянова. - Нашей стране как никогда нужны профессиональные работники, на всех уровнях и во всех сферах». Вице-губернатор поздравила студентов с Днем СПО.

«Желаю, чтобы ваше обучение, ваше образование подарило вам все те перспективы, о которых вы мечтали и на которые рассчитывали», - обратился к студентам Андрей Ермаков.

Безграничные возможности СПО

Региональный центр профориентации и повышения квалификации кадров СПО Псковского областного института повышения квалификации работников образования совместно с филиалом Российского общества «Знание» в Псковской области и профессиональными образовательными организациями Пскова провели профориентационные «Безграничные возможности СПО».

Школьники Писковской школы и псковской школы №11 побывали в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса и Псковском агротехническом колледже, где приняли участие в квест-игре с демонстрацией площадок по профессиональным компетенциям, лекциях и мастер-классах.

​«Мы посетили отделение Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, где учат на поваров-кондитеров, но нам рассказали и о других специальностях. Экскурсия была наглядной. Было полезно, что рассказали про профессии, кто-то заинтересуется, сможет поступить в колледж», - поделилась впечатлениями ученица 9а класса Писковской школы Александра Кадетова.

Учитель истории и обществознания школы №11 Сергей Синицын отметил, что, благодаря мероприятию в Псковском агротехническом колледже, ребята смогли познакомиться со структурой учреждения и основными направлениями образовательной деятельности, увидеть, как проходят подготовку пожарные и электрики, ощутить себя в роли водителя больших сельскохозяйственных машин. Дети были довольны такой возможностью, многие из них заинтересовались таким направлением как сити - фермерство. Спасибо большое за такую возможность, подчеркнул он.

«От себя лично хотелось бы сказать, что развитие инфраструктуры колледжа очень порадовало, особенно после демонстрации того, что было раньше. Это очень важное и нужное направление развития образовательной среды», – сказал Сергей Синицын.

Также студенты профессиональных образовательных организаций в формате живого диалога побеседовали с директором филиала Российского общества «Знание» в Псковской области Еленой Печерской, главными экономистами экономического отдела Отделения Псков Северо-Западного ГУ Банка России Александром Ивановым и Кириллом Афанасьевым, прослушали лекцию об истории среднего профессионального образования от заведующего региональным центром профориентации и повышения квалификации кадров СПО ПОИПКРО Яны Разогреевой.

Не обошли вниманием в День СПО и преподавателей. Специалисты центра практической психологии, специального образования и охраны здоровья ПОИПКРО Юлия Фисенко и Алена Каменева провели для педагогов тренинг «#СПОсобны на все» на площадке Псковского медицинского колледжа. Целью тренинга было сплочение коллектива и построение эффективного командного взаимодействия.

***

Большая учительская неделя – ключевое событие Года педагога и наставника, объявленного президентом Российской Федерации. Ее мероприятия пройдут со 2 по 8 октября и охватят все регионы страны. В рамках большой учительской недели в Псковской области также пройдут День психолого-педагогических классов, День педагога-наставника, День учителя, День педагога-наставника в ДПО, День ДПО.

Инна Ильина

Фото ПОИПКРО