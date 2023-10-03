Общество

Санитар и буфетчица требуются в центр психиатрии и наркологии под Псковом

Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии набирает сотрудников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Центру требуются:

Палатная медицинская сестра

Условия: сутки через двое; 5/2, полная занятость, социальный пакет, доставка транспортом учреждения.

Буфетчица

Условия: 2/2, полная занятость, социальный пакет, доставка транспортом учреждения.

Кастелянша

Условия: 5/2, полная занятость, социальный пакет, доставка транспортом учреждения.

Уборщица производственных и служебных помещений

Условия: 5/2, полная занятость, социальный пакет.

Медицинский регистратор

Условия: 5/2, полная занятость, социальный пакет.

Санитар

Условия: суточная, полная занятость, социальный пакет, доставка транспортом учреждения.

В зависимости от должности работать предстоит в деревне Богданово Псковского района или на улице Чудской, 4 в Пскове.

Справки можно получить по телефону: 696-711 (отдел кадровой политики). Адрес электронной почты: bogdanovo_kadr@mail.ru.