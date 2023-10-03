Общество

Почти 18 тысяч человек приняли участие в штабной тренировке по гражданской обороне в Псковской области

17 541 человек принял участие в штабной тренировке по гражданской обороне в Псковской области 3 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

«Сегодня в ходе тренировки на территории Псковской области в практических занятиях, в том числе в учебно-консультационных пунктах, приняли участие 17541 человек. В мероприятиях по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также эвакуации населения приняли участие 602 человека, 36 единиц техники», - отметили в ведомстве.

Накануне Дня гражданской обороны во всех федеральных органах исполнительной власти и субъектах Российской Федерации под руководством МЧС России проводится штабная тренировка по гражданской обороне.

В каждом субъекте моделировалась наиболее сложная обстановка с учетом рисков чрезвычайных ситуаций. Участники отрабатывали различные задачи в ходе штабной работы и практических действий.

Сценарии мероприятий включали проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, эвакуацию населения из зоны ЧС, строевые смотры личного состава и техники. При этом особое внимание уделялось всесторонней оценке обстановки и правильности принятия решений органами управления.

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Напомним, 4 октября во всех регионах России пройдет крупномасштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней.