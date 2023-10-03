Общество

Псковская область встречает первый осенний шторм

Первый осенний шторм сегодня пронесётся по европейской части России. Мощные ливни накроют Карелию, Поморье, Новгородскую, Ленинградскую, Псковскую области, сообщает метеоцентр «Фобос».

В отдельных районах за 24 часа может вылиться почти вся месячная норма осадков. Дожди будут сопровождаться штормовым ветром. В районе центра циклона порывы могут превышать 25 метров в секунду, а кое-где и 30 метров в секунду. Всю мощь непогоды на себе ощутит Санкт-Петербург.

Основные ливни там прошли в ночные часы, но и днём они будут достаточно интенсивными. Ветер уже разгоняется до 15–17 метров в секунду. А после полудня порывы могут усиливаться до штормовых 27 метров в секунду – это чрезвычайно опасные значения, особенно для большого города. На термометрах не выше +17°.