Общество

Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в Псковской области

Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди совокупного населения Псковской области на 39-ой неделе по сравнению с 38-ой неделей снизилась на 16,5%, в том числе в Пскове - на 12,2%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

На 39 календарной неделе в области выявили 3,7 тысяч случаев ОРВИ, что ниже расчетного эпидемического порога. Отмечено снижение регистрации ОРВИ во всех возрастных категориях.

«Доля детей до 14 лет среди заболевших составила 53%. Родителям школьников рекомендуется оставлять ребенка дома, если имеются признаки ОРВИ: повышенная температура, сильный насморк, боли в горле. Обязательно вызовите врача», - уточнили в ведомстве.

Заболеваемость обусловлена в основном респираторными вирусами негриппозной этиологии (риновирусы, вирус парагриппа, аденовирусы). Случаев заболевания гриппом не зарегистрировано.

В Псковской области продолжается прививочная кампания против гриппа. По данным на 3 октября против гриппа привито более 91 тысячи человек, из них 24 тысячи - дети.