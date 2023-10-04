Общество

Руководителя стоматологической клиники наградили орденом «За заслуги перед стоматологией I степени»

Почётный президент ПОО «Стоматологи Псковской области» Тамара Яковлева наградила директора стоматологического центра «Дентес» Сергея Панькива орденом «За заслуги перед стоматологией I степени» Стоматологической Ассоциации России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили представители клиники «СЦ «Дентес».

Сергей Панькив имеет 25 лет трудового стажа в стоматологии Псковской области, с 2003 года является членом правления «СТАР» Псковской области.

Занимается организацией курсов усовершенствования, повышения квалификации для медицинских работников области всех специальностей в стоматологии.

На базе медицинского колледжа в Великих Луках он организовал подготовку стоматологических ассистентов.

Более 10 лет является председателем саморегулируемой организации СРО «Лига».

Также по инициативе директора клиники в Псковской области готовится новое помещение «СЦ "Дентес"», где будет организован учебный стоматологический центр.