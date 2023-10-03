Общество

Депутаты не стали критиковать размещение пепельниц у детской площадки в Пскове

Чтобы запретить размещать пепельницы у детских площадок, сначала нужно законодательно запретить курение вблизи них. Такое мнение в программе «Армрестлинг» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) выразил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов («Единая Россия») Александр Братчиков.

В эфир дозвонился радиослушатель, который возмутился, что в парке у реки Милевки в Пскове вблизи детской площадки все урны оборудованы пепельницами.

«Чтобы убрать пепельницы, надо запретить у детской площадки курить. Если законодательно это не запрещено, не считаю, что правильно запрещать пепельницы, окурки ведь нужно куда-то бросать», - сказал Александр Братчиков.

Второй гость студии – депутат Псковского областного Собрания от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Олег Брячак – согласился с мнением оппонента.