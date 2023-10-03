Общество

Более 80 км побережья в Псковской области очистили от мусора

С апреля на территории Псковской области проходят мероприятия по очистке берегов водных объектов в рамках ежегодной общероссийской акции «Вода России». В этом году акция входит в программу федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

За полгода очищен 81 км береговой линии водных объектов региона.

В экологических субботниках приняли участие 2 тысячи человек из 23 муниципальных образований области. Среди активистов акции — представители администраций районов, образовательных учреждений и организаций, а также волонтеры.