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Общество

Более 80 км побережья в Псковской области очистили от мусора

04.10.2023 14:28|ПсковКомментариев: 0

С апреля на территории Псковской области проходят мероприятия по очистке берегов водных объектов в рамках ежегодной общероссийской акции «Вода России». В этом году акция входит в программу федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

За полгода очищен 81 км береговой линии водных объектов региона.

В экологических субботниках приняли участие 2 тысячи человек из 23 муниципальных образований области. Среди активистов акции — представители администраций районов, образовательных учреждений и организаций, а также волонтеры.

Теги: #экология
Источник: Псковская Лента Новостей
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