Общество

Великолукские студенты встретились с представителями Псковской станции скорой помощи

Главный врач Псковской станции скорой медпомощи Денис Сачков совместно с заместителем по лечебной части Самиром Аль-Араби и исполняющим обязанности заместителя главного врача по кадрам Мариной Шаталовой посетили студентов первого и четвертого курсов Великолукского медицинского колледжа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской станции скорой медпомощи.

Фото здесь и далее: Псковская станция скорой медпомощи

Представители станции скорой помощи рассказали студентам о целевом обучении, стипендиях, мерах поддержки для новых сотрудников и дальнейших перспективах работы на станции СМП.

Многие студенты заинтересовались возможностью обучиться и работать в должности фельдшера скорой помощи.

«Благодарим за приглашение и тёплый приём директора колледжа Александра Анатольевича Шулаева», - добавили в медучреждении.