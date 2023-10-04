Общество

Игорь Иванов: Профсоюзы Псковской области являются защитниками интересов трудящихся

Ежегодно, 7 октября, во Всемирный день действий «За достойный труд!» профсоюзы проводят акции в защиту законных прав и интересов трудящихся. Этот день напоминает нам о важности защиты прав работников и создания условий для достойного и справедливого труда, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Мы, профсоюзы Псковской области, являемся защитниками интересов трудящихся и наша задача - бороться за улучшение их жизни и трудовых условий. Мы несем ответственность за соблюдение законодательства о труде и защиту прав работников от эксплуатации и несправедливых условий труда. Приоритетными задачами профсоюзных организаций являются достойная заработная плата работников, безопасные условия труда, развитие социального партнёрства и расширение возможностей объединения в профсоюзы для всех категорий трудящихся», - сказал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Он предложил псковичам присоединиться поддержать инициативы профсоюзов.

« Мы должны единодушно выступать за повышение реального содержания минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, обязательность распространения отраслевых и региональных соглашений на всех работодателей, а также скорейшее принятие закона, регулирующего трудовые отношения платформенных занятых и новой редакции закона о занятости населения. Давайте объединим наши усилия и сделаем все возможное для того, чтобы каждый работник Псковской области имел достойные условия труда и получал заслуженную оплату за свой труд. Пусть этот день станет еще одним шагом к нашей общей цели - достойному труду для каждого работника», - заключил он.