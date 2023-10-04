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Бывает ли у мужчин рак молочной железы, ответили в облздраве

Рак молочной железы – злокачественна опухоль, которая развивается в тканях молочной железы. Для мужчин данное явление редкое, на их долю приходится менее 1 % всех выявленных случаев, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по здравоохранению Псковской области.

Факторами риска возникновения заболевания являются:

возраст (средний возраст на момент установки диагноза – 72 года);

наследственность (примерно у 1 из 5 мужчин со злокачественным образованием молочной железы есть близкий родственник, мужчина или женщина, с этим заболеванием);

наличие мутаций в генах;

синдром Клайнфельтера - генетическое заболевание, характеризующееся наличием дополнительной половой хромосомы «Х» в мужском генетическом коде;

воздействие радиации;

злоупотребление алкоголем;

хронические заболевание печени;

прием эстрогенов;

ожирение.

«Заболевание проявляется наличием пальпирующего образования, уплотнения, кровянистыми выделениями из соска, увеличением подмышечных лимфоузлов. Также характерны кожные симптомы - втягивание соска, покраснение, отёк кожи, симптом "лимонной корочки"», - уточнили специалисты.