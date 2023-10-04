Бывает ли у мужчин рак молочной железы, ответили в облздраве

Рак молочной железы – злокачественна опухоль, которая развивается в тканях молочной железы. Для мужчин данное явление редкое, на их долю приходится менее 1 % всех выявленных случаев, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по здравоохранению Псковской области.
Факторами риска возникновения заболевания являются:
«Заболевание проявляется наличием пальпирующего образования, уплотнения, кровянистыми выделениями из соска, увеличением подмышечных лимфоузлов. Также характерны кожные симптомы - втягивание соска, покраснение, отёк кожи, симптом "лимонной корочки"», - уточнили специалисты.